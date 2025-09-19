VaiOnline
Porto Canale.
20 settembre 2025 alle 01:13

Attivisti contro le bombe dirette in Arabia 

Si sono radunati nel primo pomeriggio di ieri al Porto Canale per protestare, ancora una volta, contro il commercio di armi.

Un gruppo di attivisti si è radunato davanti alla nave Bahri Tabuk che, secondo la loro testimonianza dovrebbe caricare bombe della Rwm di Domusnovas dirette a Gedda, in Arabia Saudita.

«Siamo qui per vedere, registrare, denunciare. Non sappiamo quando avverrà l’imbarco, ma non vogliamo restare a guardare mentre il commercio di armi continua indisturbato e sempre più pericoloso», spiegano.

Occhi puntati sulle banchine e smartphone pronti a documentare ogni movimento.

Una protesta pacifica che punta il dito su un commercio internazionale di armi che, pur passando dalla Sardegna, ha conseguenze lontane e drammatiche. ( fr. me. )

