Attivisti con gli striscioni a sostegno di Julian Assange 

Si è svolta ieri sera, davanti al sagrato della chiesa delle Grazie, una manifestazione a sostegno del giornalista e leader di Wikileaks, Julian Assange, detenuto nel Regno Unito, da cui rischia di essere estradato, con una condanna a 175 anni di carcere negli Usa. L’iniziativa promossa dal comitato “Free Assange Sardinia” ha visto il supporto del coordinamento locale “Quinto elemento” con la partecipazione di diversi cittadini. Nel corso dell’evento, sono stati esposti diversi striscioni e la scritta “Assange libero”. «Siamo in campo per Julian Assange ma anche per la difesa della libertà di espressione e la tutela di tutti i diritti», hanno detto i promotori. (g. i. o.)

