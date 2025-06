Attivista sardo fermato in Egitto e poi rilasciato 

Il Cairo. Per ora può essere archiviata come una «brutta avventura, la peggiore della vita», eppure non demorde, resta in Egitto e vuole partecipare alla marcia per la pace verso Rafa. Dopo ore di tensione Andrea Usala, 25 anni, studente cagliaritano della Scuola Holden di Torino, fermato insieme alla collega Vittoria Antonioli Arduini all’aeroporto del Cairo, dove i due erano appena arrivati ieri mattina per partecipare alla “Global March to Gaza”, è stato rilasciato ed è tornato libero. La notizia, ieri mattina, era stata confermata dal padre, Antioco Usala, ex sindacalista della Cgil sarda, che aveva avuto notizie dirette dal figlio, in serata intervistato anche da Videolina.

Il racconto

«Sono riuscito a sentirlo poco fa: è arrivato il console e l’hanno rilasciato. Ora sta aspettando il rilascio della sua collega della Scuola Holden», ha spiegato Antioco Usala nella tarda mattinata di ieri prima che parlasse anche il figlio. Andrea e Vittoria Antonioli Arduini, rispettivamente 25 e 21 anni, erano partiti da Torino per unirsi a una delegazione internazionale diretta verso Rafah, con l’obiettivo di partecipare alla marcia pacifica organizzata per accendere i riflettori sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti vicine agli attivisti, i due giovani sarebbero stati trattenuti dalle autorità egiziane senza accuse formali, separati, privati dei documenti e sorvegliati da militari armati. Sarebbe stato anche negato loro l’accesso a cibo, acqua e servizi igienici. «Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare», aveva fatto sapere Andrea in un messaggio audio diffuso via social durante le ore di fermo.

Le sue parole

«Adesso sto bene, ho passato momenti di grande paura e sconforto, ma sono contento del segnale che abbiamo dato perché poi è arrivata un’altra delegazione. È stato un trattamento allucinante, ci hanno tolto tutti i diritti per sei-otto ore. Quello che è accaduto è molto significativo di quello che facciamo noi europei e per una volta lo hanno fatto a noi – dice Andrea Usala dall’Egitto – anche la nostra attività nasce dall’impotenza dell’Occidente che non può fare granché in questo momento. In ogni caso, questi gesti fanno rinascere un bel sentimento che è il contrario dell’indifferenza. Ho visto le cose più brutte della mia vita, ma sono contento che non siamo soli perché sono con noi tutti gli attivisti di piazza Castello a Torino e sono sicuro che anche Vittoria, che ora è in aereo, non si sente sola», aggiunge riferendosi alla compagna di disavventure.

Il giovane studente sardo non si dà per vinto: «Voglio rimanere qui fino al 15 per capire se questa grande manifestazione inizia. Non si sa se si farà una marcia fino a Rafah, ma se ci sarà, la farò. Siamo spettatori di un mondo orribile che abbiamo costruito e dobbiamo cambiarlo: è la risposta a chi dice che è tutto inutile».

Chi è

Il giovane, originario di Cagliari, è figlio di Antioco Usala, figura nota nella sinistra sarda, con origini a Orani e un passato anche da candidato alle Regionali del 1999 con i Democratici di Sinistra. Nei giorni precedenti alla partenza per l’Egitto, Andrea aveva partecipato con Vittoria Antonioli Arduini al presidio permanente in piazza Castello a Torino, ribattezzato “Piazza Palestina”, nato il 19 maggio come gesto di solidarietà verso la popolazione di Gaza, e diventato rapidamente uno dei simboli nazionali del movimento studentesco filopalestinese. Nonostante il fermo e le ore di tensione, secondo il padre di Andrea, non ci sarebbero al momento provvedimenti di espulsione nei suoi confronti.«Credo che la loro intenzione sia comunque di rimanere lì fino all’inizio della marcia. È stato semplicemente fermato: ora è arrivato il console ed è stato rilasciato», ha detto ieri Antioco Usala. La Farnesina ha attivato immediatamente l’ambasciata e il consolato al Cairo.«Un funzionario dell’ambasciata e un team del consolato sono attivi per fornire assistenza e mantenere il dialogo con le autorità locali», ha dichiarato ieri mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, assicurando un monitoraggio costante della situazione.

La mobilitazione

Non appena si è appresa la notizia, ieri mattina, da Torino e dalle reti dell’attivismo internazionale è subito partita una mobilitazione per chiedere il rispetto dei diritti dei due studenti. «Vittoria e Andrea sono stati separati, privati dei loro documenti, trattenuti sotto sorveglianza armata, senza alcuna accusa e senza possibilità di comunicare liberamente», si leggeva in un comunicato diffuso dagli attivisti di “Piazza Palestina”. Il gruppo ha poi ribadito che la partenza dei due ragazzi era stata pianificata in modo «trasparente, legittimo e conforme alla legge» e lanciato un appello rivolto alle istituzioni italiane ed europee: «Chiediamo alla stampa, ai rappresentanti politici, alle amministrazioni locali e al ministro Tajani di prendere parola pubblicamente», indirizzando l’appello anche alla Commissione europea. Un appello raccolto, tra gli altri, da Famiglia Cristiana che domani sarà in edicola, in abbinata con L’Unione Sarda, con un titolo significativo: «Gaza, Basta!».

RIPRODUZIONE RISERVATA