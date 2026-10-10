Attivato lo sportello micologico 

Dal 5 ottobre sarà attivo anche quest’anno l’Ispettorato Micologico della Asl Ogliastra, il servizio gratuito di consulenza rivolto ai raccoglitori privati per prevenire le intossicazioni legate al consumo di funghi. Il controllo della commestibilità sarà effettuato da un esperto micologo a Lanusei, nella sede di viale Don Bosco 37, al piano terra, ogni lunedì dalle 15.30 alle 18, e a Tortolì, nella sede di via Temo 29, al primo piano, ogni mercoledì, sempre dalle 15.30 alle 18. Il servizio è disponibile previo appuntamento telefonico. La Asl ricorda che al controllo «devono essere portati tutti i funghi raccolti, non soltanto una parte, in contenitori rigidi e forati, cestini o contenitori analoghi. I funghi devono essere freschi o comunque ben conservati e interi, senza essere recisi, tagliati o privati di parti essenziali per il riconoscimento. In caso di dubbi e qualora non sia possibile effettuare il controllo, si raccomanda di non consumarli». (f. me.)

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