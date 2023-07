Attivati gli ambulatori per l’assistenza ai turisti 

In una situazione drammatica c’è qualche buona notizia per la sanità gallurese. Sono state infatti attivate le guardie turistiche. Sono nove le sedi individuate dalla direzione della Asl Gallura: Badesi, Isola Rossa, Santa Teresa Gallura, Palau, Arzachena, Golfo Aranci, Porto San Paolo, San Teodoro e Budoni. La Asl precisa che le prestazioni sanitarie di di Budoni “saranno fruibili temporaneamente a San Teodoro”. Gli ambulatori sono aperti per dieci ore al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. Resta la pesantissima situazione dei Pronto Soccorso e del 118 con medici costretti a doppi turni e come è successo nel fine settimane, interventi delicatissimi effettuati da equipaggi di ambulanze senza medico.

