VaiOnline
Prefettura.
30 agosto 2025 alle 00:18

«Atti vandalici, tolleranza zero» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ilprefetto, Salvatore Angieri, è netto: «Non saranno tollerate azioni che offendono i luoghi della comunità, ledono il decoro urbano o turbano la serenità pubblica. Mi appello al grande senso di responsabilità che ho riscontrato in questa comunità affinché si perseveri nel rispetto delle regole. Le istituzioni e le forze di polizia continueranno ad operare con determinazione per prevenire e contrastare simili comportamenti, assicurando la piena tutela della legalità». Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato convocato ieri in Prefettura per un approfondimento sulle misure di prevenzione dopo l’imbrattamento del muro perimetrale del cimitero di San Pietro con scritte “no vax”. Il sindaco, Massimiliano Sanna ha assicurato che «nei prossimi giorni si procederà all’eliminazione delle scritte, restituendo decoro al cimitero» e ha anche ricordato «che è imminente l’avvio di un progetto esecutivo per il potenziamento della videosorveglianza con un finanziamento del ministero dell’Interno e sul quale è già stato dato parere favorevole», si legge in una nota della Prefettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 