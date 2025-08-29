«Atti vandalici, tolleranza zero» 

Ilprefetto, Salvatore Angieri, è netto: «Non saranno tollerate azioni che offendono i luoghi della comunità, ledono il decoro urbano o turbano la serenità pubblica. Mi appello al grande senso di responsabilità che ho riscontrato in questa comunità affinché si perseveri nel rispetto delle regole. Le istituzioni e le forze di polizia continueranno ad operare con determinazione per prevenire e contrastare simili comportamenti, assicurando la piena tutela della legalità». Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato convocato ieri in Prefettura per un approfondimento sulle misure di prevenzione dopo l’imbrattamento del muro perimetrale del cimitero di San Pietro con scritte “no vax”. Il sindaco, Massimiliano Sanna ha assicurato che «nei prossimi giorni si procederà all’eliminazione delle scritte, restituendo decoro al cimitero» e ha anche ricordato «che è imminente l’avvio di un progetto esecutivo per il potenziamento della videosorveglianza con un finanziamento del ministero dell’Interno e sul quale è già stato dato parere favorevole», si legge in una nota della Prefettura.

