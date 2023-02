Atti vandalici nel sito archeologico 

Vandali in azione nel sito archeologico di Matt’e Masonis, nelle campagne di Selargius. A denunciare l’episodio è Carlo Desogus, studioso della storia selargina che proprio circa dieci anni fa scoprì i reperti archeologici nell’agro della città.

«Uno scempio», racconta. «Aalcuni graffiti del neolitico incisi nelle rocce sono stati quasi distrutti, probabilmente con una ruspa perché sono evidenti le tracce lasciate dal mezzo meccanico», dice Desogus. «Di recente sono stati oggetto di studio all’Università di Sassari. Un’opera rupestre rarissima in Sardegna, e non mi spiego il motivo di tanto accanimento verso il patrimonio archeologico, visto che anche in passato il sito, che rappresenta un testimonianza dal neolitico medio sino all’epoca nuragica, era stato preso di mira da ignoti tombaroli».

L’amara conclusione dello studioso: «Per l'archeologia selargina è un brutto colpo». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA