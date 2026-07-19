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Siniscola.
20 luglio 2026 alle 01:45

Atti vandalici nel bus, a rischio le corse notturne 

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Le linee Deplano presenteranno oggi in Comune a Siniscola la richiesta di abolire le corse notturne del beach bus nei fine settimana. Una decisione maturata dopo l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni del mezzo impiegato nel servizio gratuito che collega il centro con il litorale.

I danni sono stati scoperti dall’autista, che ha immediatamente segnalato l’accaduto. La vicenda ha provocato la dura reazione del sindaco Gian Luigi Farris, che denuncia una serie di atti vandalici registrati negli ultimi giorni.

«Qualche giorno fa qualcuno ha spalmato della colla sulla tastiera della colonnina del parcheggio di Peschiera e ha bloccato la porta del gabbiotto, creando disagi al personale», sottolinea il primo cittadino. Tra gli episodi segnalati anche i danni alla pensilina della fermata di Capo Comino.

Secondo quanto riferito dagli autisti, il danneggiamento del bus si inserisce in una lunga serie di comportamenti riconducibili a giovanissimi, protagonisti di episodi di bullismo e intemperanze durante le corse. Il beach bus rappresenta da anni un servizio molto apprezzato, soprattutto da chi non dispone di un mezzo proprio per raggiungere le spiagge. Un collegamento gratuito che facilita gli spostamenti e contribuisce a ridurre il traffico verso il mare. L’amministrazione guarda a un progetto più ambizioso: trasformarlo in un servizio stabile per tutto l’anno. L’iter in Regione procede positivamente. Resta però l’amarezza del sindaco: «A questo punto è lecito chiedersi se un servizio così lo meritiamo davvero».

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