Atti vandalici e violenza: due arresti 

Un 22enne algerino e un 42enne di Macomer sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di due distinti episodi di violenza e di vandalismo, che si sono verificati in città. Il 22enne algerino, ospite del Cas, in via dell'Uguaglianza, al centro di Macomer, prima ha forzato un auto in sosta, nel centro storico, impossessandosi di alcuni oggetti, tra cui un martello frangivetro, che ha usato per danneggiare altre cinque macchine. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che lo hanno colto in flagrante. Ieri i giudici del tribunale di Oristano hanno convalidato l'arresto, disponendo come misura cautelare l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un 42enne di Macomer, Damiano Fanari, invece è stato arrestato per tentata violenza privata e minaccia aggravata. L'uomo pretendeva di pagare una sola bevanda anche se ne aveva consumato di più, pretendendo anche il resto. Al diniego del barista, l'uomo è uscito dal bar tornando subito dopo armato di una spranga di ferro, minacciando una ragazza che era intervenuta in difesa del barista. A quel punto l'uomo ha tirato fuori una pattadese puntandola alla gola della ragazza. L'intervento degli avventori ha evitato il peggio. L'uomo attende il processo per direttissima.

