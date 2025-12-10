VaiOnline
Macomer.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Atti vandalici e violenza: due arresti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un 22enne algerino e un 42enne di Macomer sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di due distinti episodi di violenza e di vandalismo, che si sono verificati in città. Il 22enne algerino, ospite del Cas, in via dell'Uguaglianza, al centro di Macomer, prima ha forzato un auto in sosta, nel centro storico, impossessandosi di alcuni oggetti, tra cui un martello frangivetro, che ha usato per danneggiare altre cinque macchine. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che lo hanno colto in flagrante. Ieri i giudici del tribunale di Oristano hanno convalidato l'arresto, disponendo come misura cautelare l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un 42enne di Macomer, Damiano Fanari, invece è stato arrestato per tentata violenza privata e minaccia aggravata. L'uomo pretendeva di pagare una sola bevanda anche se ne aveva consumato di più, pretendendo anche il resto. Al diniego del barista, l'uomo è uscito dal bar tornando subito dopo armato di una spranga di ferro, minacciando una ragazza che era intervenuta in difesa del barista. A quel punto l'uomo ha tirato fuori una pattadese puntandola alla gola della ragazza. L'intervento degli avventori ha evitato il peggio. L'uomo attende il processo per direttissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 