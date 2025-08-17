Atti vandalici e aggressioni, appello della sindaca alle famiglie 

È un appello al rispetto e all’educazione civile quello lanciato nelle scorse ore dalla sindaca di Olzai, Maddalena Agus, che ha condannato gli atti di teppismo e aggressioni ai danni di alcuni residenti. «Un nostro concittadino – ha raccontato la sindaca – è stato vittima di un'aggressione. Mentre faceva rientro a casa è stato investito da una pioggia di pietre e arance ad opera di un gruppo di giovanissimi olzaesi»: «Si tratta di gesto gravissimo, compiuto da ignoti ai danni di una persona riservata e cordiale. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Nei mesi scorsi a farne le spese è stato un altro cittadino e sempre in questi giorni alcuni vengono importunati nelle proprie abitazioni e insultati con nomignoli offensivi».

A tutto questo si aggiungerebbe, poi, il vandalismo fra danneggiamenti di piante, panchine, specchi e cartelli stradali: «Voglio ricordare che il rispetto è un valore – prosegue Agus – un atteggiamento che favorisce le relazioni sociali e costituisce la base per una convivenza armoniosa». Agus, insegnante di professione, si chiede che cosa spinga «questi ragazzi a commettere simili atti? Possibile che si siano persi i valori di rispetto reciproco tra generazioni e specialmente tra i giovani e gli anziani?». Da qui dunque l’appello ai genitori. (g. i. o.)

