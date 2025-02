Atti vandalici, ascensori a singhiozzo 

Piccoli atti vandalici, enormi disagi. È un film purtroppo visto e rivisto quello che accade in viale Regina Elena con i due ascensori, quello sopra l’ex sede de L’Unione Sarda e quello dei Giardini sotto le mura, che funzionano a singhiozzo. Colpa di chi si diverte a provocare dei danni con l’immediato fermo degli impianti, con il sistema di sicurezza che entra in funzione. È successo anche nel fine settimana: sono spuntati catene e cartelli per bloccare l’accesso ai due ascensori di viale Regina Elena, punto di collegamento con Castello. «Appena c’è un’anomalia», spiegano dagli uffici del Comune, «l’impianto si ferma. C’è un alto livello di sicurezza. Purtroppo anche un piccolo atto di vandalismo comporta lo stop degli ascensori. E quasi sempre si tratta di azioni violente commesse da qualcuno. Serve poi del tempo per far intervenire i tecnici per la verifica dell’impianto e per la successiva ripartenza».

Il problema

Insomma chi vive o lavora a Castello deve convivere con questo disagio molto spesso. Un problema che coinvolge anche i turisti, costretti a salire nel “quartiere alto” da altre vie, certamente più faticose. E se attualmente l’impianto di collegamento tra Santa Chiara e Castello è ancora fermo, gli altri due del versante opposto dopo lo stop nel fine settimana sono nuovamente in funzione. Il livello di sicurezza, anche dopo gli ultimi raid, è stato innalzato dopo l’azione dei vandali con la rottura della fotocellula dell’ascensore de L’Unione Sarda, collegamento tra i campi sportivi del Terrapieno e piazzetta Mundula. Uno stop forzato durato alcuni mesi, fino all’intervento per ripararlo. Ora, ogni piccolo problema, fa scattare il sistema di sicurezza: e perché l’ascensore riparta serve la verifica di un tecnico.

La novità

Bloccato da tempo, sempre a causa dei vandali, anche l’impianto di Santa Chiara. Fermo dallo scorso ottobre per il danneggiamento della porta. Un danno da 40mila euro. La nuova porta è arrivata, questa l’importante novità. «Sono iniziate le operazioni per montarla», fanno sapere dagli uffici dell’assessorato competente, «poi sarà necessario il collaudo». Sui tempi non ci si sbilancia: la speranza è che l’ascensore possa tornare in funzione al più presto. E il Comune aveva già ipotizzato un piano anti vandali, con un nuovo sistema di sorveglianza. Gli uffici sono al lavoro. (m. v.)

