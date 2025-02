Atti persecutori e minacce, operaio in arresto 

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Carbonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un operaio 38enne, residente a Perdaxius.

L’uomo (non pubblichiamo le generalità a tutela della vittima) è stato ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una donna residente a Carbonia. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi emersi dalle indagini condotte dai militari dopo la denuncia presentata dalla vittima nel gennaio scorso. La donna avrebbe raccontato di essere vittima di un’escalation di comportamenti persecutori iniziati nel settembre 2024: l’avrebbe ripetutamente minacciata, insultata e seguita nei suoi spostamenti, arrivando ad appostarsi sotto la sua abitazione, generandole così uno stato di ansia e paura costante. Alla donna è stata subito offerta la possibilità di rivolgersi al centro antiviolenza locale, mentre contestualmente sono stati avviati gli accertamenti investigativi necessari. Verificati i fatti l’uomo è stato deferito in stato di libertà ma poi, per scongiurare il concreto rischio di reiterazione del reato è stata decisa una misura restrittiva più incisiva a tutela della donna. Ieri l’arresto e la decisione dell’applicazione del braccialetto elettronico.

