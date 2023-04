Atti osceni: il pm chiede nove mesi 

Nove mesi di reclusione. Questa la richiesta, ieri in tribunale, della pm Ilaria Achenza a carico di un 76enne imputato per atti osceni nella pineta di Maria Pia ad Alghero nel luglio del 2019. Ad accusarlo le testimonianze di due ragazze, di 15 e 16 anni all’epoca, che avrebbero visto l’uomo masturbarsi davanti a loro nella spiaggia della “Conchiglia” in tre distinte giornate. Costituitesi parte civile, le giovani sono assistite dagli avvocati Andrea Devoto ed Emiliano Alfonso, i quali, durante la discussione, hanno ritenuto i fatti provati oltre ogni dubbio e chiesto 5mila euro di provvisionale come risarcimento.

Ma se per i legali e la pubblica ministero la responsabilità sarebbe certa di tutt’altro avviso è Pietro Diaz, avvocato dell’anziano, che ha contestato, in oltre due ore di intervento, la fondatezza delle accuse. Il giudice Paolo Bulla ha rinviato a maggio per repliche e sentenza. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA