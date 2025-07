Atti osceni accanto alla chiesa: arrestato 

Si denuda per strada, si lascia andare a atti osceni, e viene arrestato. È successo lo scorso primo luglio quando diverse persone avevano segnalato la presenza di un uomo che, in via Artiglieria, era intento a dare spettacolo in luogo pubblico. All’arrivo degli agenti della polizia di Stato, che lo hanno invitato a ricomporsi, l’uomo ha opposto resistenza fisica rispondendo in modo aggressivo alle forze dell’ordine. A quel punto sono scattate le manette per il 35enne extracomunitario.

Il luogo dove l’uomo è stato sorpreso si trova dietro la chiesa di Santa Maria, vicino alla sede del gruppo scout, e a pochi metri dalla biblioteca che, in quel momento, era aperta. Una zona frequentata quindi da numerose persone, soprattutto minorenni. Nel corso delle indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice Lara Senatore si è poi scoperto che l’arrestato aveva già ricevuto dal questore di Sassari l’ordine di lasciare il territorio nazionale e, per questo motivo, si trovava irregolarmente in Italia. Al termine dell’udienza di convalida il giudice ha disposto per il 35enne la misura della custodia cautelare in carcere a Bancali.

