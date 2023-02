Atti non concessi, Felice Corda fa ricorso al Tar 

Un ricorso al Tar Sardegna per l’accesso agli atti negato dal Comune di Nuoro. È quello presentato da Felice Corda nella querelle sui debiti Imu e Tasi dell’assessora comunale, Rachele Piras. Una questione che approderà davanti ai giudici del tribunale amministrativo di Cagliari alla fine di marzo.

La vicenda era esplosa sui social, con la pubblicazione proprio di parte dei documenti prelevati dal sistema informatico dell’amministrazione (una dipendente è stata sanzionata) relativi al piano di rientro ventennale al tasso dello 0,01 per cento per un debito da 416 mila euro ottenuto da una comunione ereditaria di cui fanno parte i parenti dell’assessora ai Tributi.

La vicenda era finita anche in un esposto alla Procura presentato a maggio da Felice Corda, che è stato pure sentito dai magistrati. Corda aveva inviato una corposa denuncia in cui poneva dubbi sulla legittimità dell’operazione con la quale i familiari dell’assessora comunale avevano richiesto e ottenuto le agevolazioni fiscali con un piano di rientro ventennale su arretrati Imu e Tasi.

La Piras ha sempre detto pubblicamente di aver onorato prima la sua quota parte del debito, e un’indagine interna avviata dall’amministrazione comunale nuorese ha confermato la legittimità. Ma Corda non si è fermato alle dichiarazioni, chiedendo con la formula dell’accesso agli atti, prevista dal legislatore come strumento di controllo diretto del cittadino, tutta la documentazione relativa al procedimento che ha portato alla concessione di quella rateizzazione e alla conseguente estinzione del debito per la Piras. Corda ha sempre sostenuto che esistesse per l’assessora una incompatibilità anche come consigliera. Gli atti non sono stati concessi dall’amministrazione per un pregiudizio alla tutela dei dati personali. Insomma, ha posto una questione di privacy.

Ma per l’ex dirigente regionale è solo un modo per evitare di concedere tutti i dettagli dei tempi in cui sono stati emessi gli atti amministrativi. «La trasparenza - ricorda Corda - impone anche la pubblicazione dei redditi e del patrimonio dei politici».