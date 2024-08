Atti di vandalismo nel quartiere Dedalo  

Continuano gli episodi di vandalismo a Sestu e questa volta è accaduto nel nuovo parco quasi ultimato nel quartiere Dedalo in via Vienna. La denuncia viene dai residenti della zona, che chiedono le telecamere; i responsabili sarebbero ragazzini che si riuniscono qui la notte, tra schiamazzi e danneggiamenti. Un fenomeno accaduto anche in altre piazze e parchi sestesi. «Stiamo valutando la possibilità di incrementare la video sorveglianza per coprire le zone ora ancora sprovviste», è la dichiarazione della sindaca Paola Secci.

