«Atti del Municipio inaccessibili» 

«Tre mesi fa abbiamo protocollato diverse richieste di accesso agli atti, in qualità di minoranza comunale. Due le abbiamo inoltrate su suggerimento del sindaco, che ha dichiarato di non poter rispondere in maniera precisa alle nostre interrogazioni, rimandandoci agli uffici comunali. Non abbiamo avuto nessun riscontro». La denuncia è di Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente nel Consiglio comunale di Villacidro.

Temi centrali

La scorsa settimana, durante l’ultimo Consiglio comunale, Giancarlo Carboni, anche lui consigliere di Assemblea Permanente, aveva espresso in Aula la criticità chiedendo pubblicamente un sollecito.Fra le richieste più urgenti segnalate dalla minoranza ci sono l’accesso al contratto di locazione che consente al Consorzio di bonifica di occupare gli spazi comunali dell’ex mattatoio; istanze sulla rete del gas cittadino; una verifica sul presunto conflitto di interessi del presidente del Consorzio industriale e i documenti relativi alla riacquisizione degli impianti della Villaservice, il cui contratto con il Consorzio è scaduto lo scorso giugno. Oltre al mancato accesso agli atti la contestazione, condivisa anche con i consiglieri dell’altro gruppo di minoranza, Alternativa Civica, è che sulle questioni di peso la Giunta comunichi decisioni già prese, senza discuterne in Aula. «Siamo arrivati al punto in cui siamo stati indotti a fare le nostre interrogazioni in forma scritta, interfacciandoci con gli uffici comunali per avere risposte. Ma se loro non rispondono, come possiamo approfondire le questioni da portare in Aula? – continua Muscas –. Per quanto riguarda le novità sul rapporto non idilliaco fra Consorzio industriale e Villaservice siamo venuti a saperlo dai giornali. Il Consorzio riprenderà possesso dei macchinari per il trattamento di rifiuti fra due mesi e ancora non sappiamo come verrà gestito il servizio. Intanto i lavoratori della Villaservice saranno licenziati il 31 dicembre da un’azienda a partecipazione pubblica, quindi senza alcun diritto alla cassa integrazione, e ancora non sanno come e quando il Consorzio ha intenzione di pubblicare i bandi di assunzione».

La replica

«Nei giorni scorsi ho sollecitato gli uffici, che stanno procedendo a predisporre tutti gli atti richiesti dalla minoranza – assicura il sindaco Federico Sollai –. La minoranza ha chiesto in questi mesi una mole di documentazione importante, che richiede tempo per essere elaborata e consegnata».

Conclude Muscas: «Siamo nel 2023, non negli anni Settanta: tutti i documenti sono digitali e facilmente rintracciabili in cartelle. Inoltre ci sono uffici che consegnano subito gli atti richiesti, altri invece no. Vorrebbero che prendessimo per buona qualunque cosa ci viene detta: il mancato accesso agli atti ci costringe ad affrontare discussioni senza elementi di confronto e ci impedisce di esercitare adeguatamente il nostro ruolo», chiude Muscas.

RIPRODUZIONE RISERVATA