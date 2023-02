«Atti concreti o il rilancio di Eurallumina non ci sarà» 

«Non è tempo di rinvii, servono atti concreti e immediati per evitare che un’occasione di rinascita possa naufragare».

Il futuro del piano di rilancio dell’ Eurallumina preoccupa i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che chiamano in causa la Regione. «Il presidente della Regione deve occuparsi in prima persona della questione energetica e del polo di Portovesme - scrivono in una nota i segretari dei chimici Emanuele Madeddu, Enzo Lai e Pierluigi Loi - compresa la vertenza Eurallumina, così come dovrebbe fare per le altre partecipate del territorio. C’è il rischio concreto che Eurallumina ritiri il piano di investimenti da 300 milioni, lasciando in strada i 200 operai diretti, non creando prospettive per le ulteriori 150 maestranze necessarie e 130 contrattisti. Non possiamo permettercelo». I problemi per aprire la strada agli investimenti dell’Eurallumina sono due: il Paur (l’autorizzazione unica regionale), l’approvvigionamento del gas per la centrale necessaria alla raffineria e l’addendum al protocollo d’intesa. «I problemi - dicono i tre segretari - rimangono tutti in campo. Il Paur è ancora da definire, una pratica che dovrebbe durare 180 giorni, va invece avanti da due anni. Dell’addendum ai Protocolli del 2009 e del 2012, nonostante siano state redatte diverse bozze, non si sa più nulla». Infine c’è il ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato sul Decreto Energia che potrebbe incidere sul progetto gasiera. «L’unico punto fermo - scrivono - era rappresentato dal 23 febbraio, data in cui si dovrebbe esprimere il Consiglio di Stato, ora vogliono togliere anche questa certezza senza prospettare nessuna soluzione».

Intanto sul tema gasiera continua il confronto. Dopo che il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori ha ribadito di essere favorevole ad un deposito costiero, Angelo Cremone (Sardegna Pulita) chiede chiarimenti. «Anche con un deposito da 25 mila metri cubi - dice - resta il problema della sicurezza e della salute». (a. pa.)

