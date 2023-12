«Atti concreti contro le pale» 

«La contrarietà ai due parchi eolici di Perda Pinta e Intraemontes, manifestata dal sindaco Andrea Soddu nell’ultima seduta del Consiglio comunale, ci fa piacere - premette Maurizio Fadda, portavoce del Comitato Nuorese contro la speculazione sull’eolico -. Al tempo stesso vogliamo atti concreti, perché al momento non c’è nulla. Chiediamo che la Giunta adotti quanto prima una delibera per chiedere alla Regione una moratoria che blocchi questi progetti». La battaglia prosegue, il “no” all’eolico nelle floride campagne barbaricine non perde d’intensità neppure a Natale. Arriva fino a Cagliari, dove in mattinata è prevista la visita del ministro delle Infrastrutture. «A Matteo Salvini chiediamo di agire: basta chiacchiere da campagna elettorale».

Mobilitazione

Il malcontento non si placa, lo scorso 21 dicembre si è levato pure tra i banchi del Consiglio comunale anche grazie a un’interrogazione del consigliere Francesco Guccini. Nuoro si ribella all’eolico “imposto e calato dall’alto”. «Dobbiamo fermare quest’assalto», ha dichiarato a più riprese il primo cittadino. «Le parole vanno bene, ci mancherebbe altro - dice Maurizio Fadda - adesso serve con urgenza la delibera della Giunta di contrarietà agli impianti, da far votare al Consiglio comunale. Non c’è tempo da perdere perché quei due progetti procedono spediti. Serve concretezza, allo stato attuale abbiamo sentito solo belle parole di vicinanza ma la delibera non si vede». Fadda puntualizza: «Serve quest’atto politico, a nostro avviso rilevante. Magari non bloccherà gli impianti, però ci aiuta a sperare perché fa percepire alle multinazionali l’ostilità del territorio. Anche perché guardiamo a più ampio respiro: se 15 Comuni sardi dovessero adottare un simile provvedimento, forse pure la Giunta regionale si potrebbe decidere a tirare fuori questa moratoria».

Immobilismo

È l’accusa che si leva da quel comitato che cresce di numero, sempre più. E ogni giorno che passa non perde occasione per far sentire quella voce carica di dissenso, verso quei due parchi eolici che dovrebbero sorgere alle porte del capoluogo, accanto alla zona industriale di Prato Sardo. A Intraemontes e Perda Pinta, infatti, una società di Singapore e una spagnola intendono stravolgere il paesaggio con circa 30 aerogeneratori alti complessivamente 220 metri e dalla potenza di 180 Mw. «La politica regionale non solo è stata sorda, inerme ma anche sleale - tuonano dal Comitato Nuorese contro la speculazione sull’eolico -. Dapprima promettendo una legge di moratoria mai attuata, poi trasformando il loro falso interessamento verso uno sviluppo sostenibile della produzione di energia rinnovabile, in un’intesa con lo Stato volta alla metanizzazione della Sardegna, per di più incurante del fatto che entro il 2030 il 65 per cento dell’energia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili». Fadda conclude: «Ci aspettiamo che la Giunta e il Consiglio comunale prendano una posizione ufficiale».

