Attestato per i 35 nonni vigile:  «Grazie per il vostro impegno» 

Anche i nonni vigile vanno in vacanza. Ieri la consegna degli attestati nell’ex Convento dei Cappuccini, a conclusione di un anno scolastico - il terzo consecutivo - durante il quale il gruppo di anziani quartesi - 35 in tutto - ha supportato l’attività di vigilanza della Polizia locale fuori dalle scuole cittadine, dal lunedì al sabato.

Una festa finale, in attesa di ripartire con lo stesso progetto a settembre. «Un grazie non solo per la disponibilità a occupare il vostro tempo libero, ma anche per l’impegno e la serietà profusi nell’onorare il compito», le parole dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni rivolte ai nonni vigile. «Il programma continuerà con la riapertura delle scuole, l’amministrazione intende infatti proseguire il percorso intrapreso e cresciuto negli anni: se nel 2021 si faceva fatica a trovare volontari, ora invece riscontriamo interesse e coinvolgimento. Un piacere per noi e una nota di merito per tutta la comunità perché può vantare tanti cittadini pronti a mettersi a disposizione del prossimo e, come in questo caso, delle giovani generazioni».

Presente anche la dirigente dell’assessorato Lorena Cordeddu, una rappresentanza della cooperativa Laurus che ha collaborato al progetto. E il vigile Ivo Pibiri per la Polizia locale: «Grazie al vostro impegno la copertura scolastica, tra scuole elementari e medie, è ormai vicina al 100 per cento», dice, «un’attività che col nostro organico non saremmo in grado di garantire». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA