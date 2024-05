Attestato anti bullismo, riconoscimento al liceo Pitagora 

Il liceo Pitagora di Selargius viene incoronato come scuola virtuosa contro il cyberbullismo, attenta a tematiche come l’educazione alla legalità. Un riconoscimento conferito direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che accresce il prestigio del liceo selargino di via Primo Maggio.

Incontri, convegni su bullismo e cyberbullismo, e il documento di “E-safety policy,” posto a servizio della comunità scolastica sull’adozione delle misure minime di sicurezza delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di innalzare il proprio livello di sicurezza informatica. Il referente del progetto, il professore Danilo Littarru, evidenzia «l’importanza di investire sull’educazione alle competenze digitali, privacy, sicurezza online e ad un uso consapevole delle tecnologie nella didattica e nel percorso educativo». Soddisfatta anche la dirigente scolastica Paola Cossu. Il documento, a disposizione anche dei genitori coinvolti nella stesura, «è un passo in avanti verso la formazione integrale degli alunni e nel rafforzamento del dialogo sinergico scuola-famiglia», aggiunge Littarru che conclude: «Avere un ambiente in cui episodi di bullismo e cyberbullismo sono assenti garantisce un ambiente sereno nel quale i ragazzi posso sentirsi tutelati e valorizzati».

