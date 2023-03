Attestati di solidarietà agli uomini in divisa 

Ha scatenato una raffica di reazioni la violenta aggressione contro i poliziotti del Gruppo Falchi. Al fianco degli agenti si è schierato il mondo politico ma la solidarietà è arrivata anche dai sindacati. «Massima vicinanza e sostegno agli agenti della Polizia di Stato aggrediti a Cagliari nel corso di un blitz antidroga. Chi aggredisce una divisa, aggredisce lo Stato», ha detto il sottosegretario dell'Interno, Nicola Molteni.«Desidero esprimere, a nome mio e di tutta la Giunta regionale, la solidarietà e la totale vicinanza agli agenti aggrediti», ha dichiarato il presidente Christian Solinas. Per il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, Pietro Pittalis, «ai quattro poliziotti in forza ai Falchi aggrediti a calci e pugni va la mia vicinanza e solidarietà. Dobbiamo ringraziare questi agenti e tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la propria vita per assicurare il rispetto delle leggi, l'ordine nelle nostre città e garantire sicurezza ai cittadini».Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese: «Ancora una volta registriamo una violenza ai danni del personale di Polizia che svolge il proprio lavoro con enorme professionalità e abnegazione. Un approccio che avvalora la richiesta alle istituzioni di mettere in campo il maggior impegno perché siano aumentati gli organici». (a. pi.)

