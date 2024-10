Attestati Cambridge, targa per la scuola 

La targa è arrivata pochi giorni fa, un riconoscimento per l’Istituto comprensivo 1 di Selargius che poche scuole in Sardegna hanno ricevuto sinora: l’accreditamento dall’Anglo American Academy come “Ente certificatore Cambridge”. Un traguardo festeggiato nell’auditorium di via Bixio.

Il progetto - che coinvolge gli studenti all’ultimo anno della primaria e quelli delle medie - mira a potenziare le competenze linguistiche degli scolari, migliorando le loro conoscenze rispetto ai contenuti curricolari.Un lavoro portato avanti da anni dalle insegnanti Caterina Ciancilla e Michela Porcu, insieme ad Andrea Canepa, responsabile del collegamento con l'Anglo American Academy. «Quest’anno», sottolineano le insegnanti, «i risultati hanno superato le aspettative, con alunni che hanno conseguito certificazioni Cambridge dal livello Starter al B2, dimostrando così le loro abilità linguistiche a livello internazionale. Un grande traguardo per tutti».

