VaiOnline
Lanusei.
15 agosto 2025 alle 00:46

Atteso l’esito dei test sulla salma dell’uomo  trovato nel campanile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La salma di Giancarlo Contu resta sotto sequestro. Non è ancora stata restituita alla famiglia perché la Procura di Lanusei, che indaga sul ritrovamento del cadavere avvenuto il 7 agosto scorso, è in attesa degli esami del dna per avere la certezza che si tratti dell’uomo che aveva fatto perdere le tracce a dicembre del 2023. Appare una pura formalità, ma gli inquirenti vogliono mettere alla vicenda la parola fine nel momento in cui avranno in mano gli esami istologi.

Il cadavere era stato ritrovato dentro il campanile del tempio di don Bosco, a Lanusei. A pochi metri dall’abitazione di Contu, che oggi avrebbe avuto 65 anni. Di buon mattino, lo aveva ritrovato Sandro Tegas, il tecnico incaricato della manutenzione delle campane. Secondo una prima ricostruzione, l’ex portiere del Lanusei, che aveva giocato a calcio fino all’età di 50 anni, si sarebbe infilato nel campanile da una finestrella affacciata sulle scalette d’accesso al tempio, da dove i salesiani sono andati via da qualche anno, ed è precipitato per tre metri. Non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che si tratti di morte per cause naturali. L’autopsia è stata eseguita a inizio settimana, ma l’anatomopatologo incaricato non ha ancora fornito gli esami istologi di cui la procuratrice, Paola Dal Monte, ha bisogno prima di riconsegnare la salma ai familiari che aspettano di dare una degna sepoltura al loro caro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  