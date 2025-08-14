Atteso l’esito dei test sulla salma dell’uomo  trovato nel campanile 

La salma di Giancarlo Contu resta sotto sequestro. Non è ancora stata restituita alla famiglia perché la Procura di Lanusei, che indaga sul ritrovamento del cadavere avvenuto il 7 agosto scorso, è in attesa degli esami del dna per avere la certezza che si tratti dell’uomo che aveva fatto perdere le tracce a dicembre del 2023. Appare una pura formalità, ma gli inquirenti vogliono mettere alla vicenda la parola fine nel momento in cui avranno in mano gli esami istologi.

Il cadavere era stato ritrovato dentro il campanile del tempio di don Bosco, a Lanusei. A pochi metri dall’abitazione di Contu, che oggi avrebbe avuto 65 anni. Di buon mattino, lo aveva ritrovato Sandro Tegas, il tecnico incaricato della manutenzione delle campane. Secondo una prima ricostruzione, l’ex portiere del Lanusei, che aveva giocato a calcio fino all’età di 50 anni, si sarebbe infilato nel campanile da una finestrella affacciata sulle scalette d’accesso al tempio, da dove i salesiani sono andati via da qualche anno, ed è precipitato per tre metri. Non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che si tratti di morte per cause naturali. L’autopsia è stata eseguita a inizio settimana, ma l’anatomopatologo incaricato non ha ancora fornito gli esami istologi di cui la procuratrice, Paola Dal Monte, ha bisogno prima di riconsegnare la salma ai familiari che aspettano di dare una degna sepoltura al loro caro.

