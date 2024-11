Attesi tanti appassionati all’evento sportivo Guilcerace 

Sarà ancora il novenario di San Serafino a due passi dal lago Omodeo a ospitare domani la quarta edizione della “Guilcerace”, manifestazione organizzata della locale ”Asd oak tree”. Saranno non meno di 300 gli appassionati che arriveranno da tutta la Sardegna e oltre. Il tracciato di 12 chilometri sarà particolarmente ricco di difficoltà con 30 ostacoli di ogni genere, come fango, cascate, fiumi, muri da saltare, bidoni da trasportare, funi da scalare. «Ci saranno nuovi ostacoli e qualche variazione al percorso- sottolinea Daniele Loi- la partenza del trail è prevista alle 9 e quella dell’Ocr alle 9.30. I pacchi gara possono essere ritirati oggi dalle 15.30 alle 18.30 e domani mattina prima della partenza. Previsto inoltre il pranzo in piazza da prenotare al momento del ritiro dei pacchi». Appassionante anche l’appuntamento con il trail, gara di sola corsa di circa 12 chilometri, con grande difficoltà viste le caratteristiche del percorso.

Un evento che confermerà il grosso successo ottenuto nelle scorse edizioni, gli organizzatori possono contare sul sostegno di tante persone e sponsor. L’appuntamento sportivo si coniuga bene con la valorizzazione del territorio. Partecipanti, accompagnatori e il numeroso pubblico che si preannuncia avranno l’opportunità di scoprire e conoscere le tante ricchezze naturalistiche e archeologiche della zona, sicuramente una delle più belle del territorio ghilarzese. ( s. c. )

