Attesi domani a Empoli oltre 1500 tifosi 

Oggi in nave soprattutto da Olbia, i voli di oggi e domani mattina sulla Toscana o Fiumicino, i bus e i treni. Otre 500 invece raggiungeranno il “Castellani” da ogni parte d’Italia. Ieri il sito che vende on line i biglietti per la partita ha subito un assalto in piena regola: la curva del settore Ospiti dello stadio può contenere 3.100 spettatori, sarà difficile che i sostenitori rossoblù possano essere così tanti, ma attenzione alle sorprese, in questa vicenda sempre dietro l’angolo. il Cagliari, che ha ringraziato i supporter per la vicinanza, in un post ha ricordato che “il giorno del match non sarà possibile acquistare i tagliandi di Curva Sud Ospiti”, sconsigliando di andare a Empoli “senza aver già acquistato il biglietto”. Il tagliando costa 30 euro.

Comandini

Non sono mancate le reazioni allo sblocco positivo della vicenda. Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «I sardi potranno entrare allo stadio e seguire la loro squadra. E’ una decisione che premia le aspettative di tutti coloro che amano lo sport».

Cappellacci

Così il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che ha presentato una interrogazione al Governo sul divieto per i sardi: «Plaudo alla decisione del Tar che ha restituito dignità e giustizia a una comunità sportiva che non meritava di essere penalizzata». Per il presidente della Commissione Affari sociali della Camera «quella adottata dalla prefettura di Firenze era una misura gravemente e sfacciatamente discriminatoria, immotivata e sproporzionata. Una decisione che ha colpito indistintamente migliaia di cittadini onesti e appassionati, generando una frattura inaccettabile tra le istituzioni e il mondo dello sport. Ribadisco che, nonostante la decisione favorevole al ricorso del Cagliari, l’interrogazione presentata ai Ministri dell’Interno e dello Sport sarà comunque illustrata alla Camera: non possiamo permettere che simili episodi si ripetano. La prevenzione non deve trasformarsi in una forma di penalizzazione collettiva. La passione sportiva – conclude – è un valore, non una minaccia».

Riva

Con una foto, elaborata con l’intelligenza artificiale, Nicola Riva ha salutato l’esodo dei tifosi su una nave interamente rossoblù. “Empoli arriviamo!”, si legge nello striscione immaginario. Con lo stesso Riva che si è cerchiato fra i sostenitori pronti a imbarcarsi.

Cordella

Il presidente dei Cagliari Fan Club Alessio Cordella: «Doveroso ringraziare il Cagliari Calcio e il presidente Giulini che hanno presentato il ricorso che ha sospeso il provvedimento della Prefettura di Firenze, consentendoci di partire per Empoli vogliosi di farci una trasferta gioiosa, festosa e civile. Ringraziamo per il supporto Giorgia Argiolas, Nicola Riva e Stefano Melis del Cagliari Calcio, i giornalisti di Radiolina, Videolina e L’Unione Sarda e la Digos Si parte».

