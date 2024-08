Attese oltre dieci ore, al pronto soccorso l’estate è un inferno 

«Un’attesa di due, tre ore, sarebbe anche normale ormai, ma arrivare – come sta accadendo in questi giorni e da inizio estate – a 10 ore e più, non è concepibile neppure per un codice bianco o verde, c’è un limite a tutto», dice Mario Vicentini, presidente di Alba, associazione del 118. «L’allarme vale per tutti i Pronto soccorso dell’Isola, quelli rimasti aperti: i sacrifici e l’abnegazione del personale vengono sviliti da un sistema completamente al collasso».

La situazione

L’emergenza-urgenza è in tilt. Ferragosto è andato, ma le cose vanno di male in peggio. Afflussi record nei presìdi, anche perché le guardie mediche e l’assistenza di base spesso mancano; organici sottodimensionati e allo stremo; succede pure che non funzioni l’aria condizionata; non ci sono letti disponibili e si “sequestrano” le barelle delle ambulanze che, di conseguenza, diventano inutilizzabili.

«È successo di recente che al Santissima Trinità ci fossero undici ambulanze ferme», prosegue Vicentini, «noi arriviamo col paziente, gli fanno il triage, e dopo questa prima valutazione dobbiamo aspettare all’infinito con lui a bordo. Con un disagio enorme innanzitutto per l’ammalato, poi per i volontari che lo hanno portato in ospedale, e per l’intera rete del soccorso. Un’ambulanza dev’essere a disposizione del territorio, ma se resta bloccata così a lungo è fuori gioco, i tempi di intervento (che dovrebbero essere di 8 minuti in città e di 20 in area extraurbana) saltano. Per dire, se a Cagliari non ci sono mezzi disponibili, se c’è bisogno, magari deve intervenire qualcuno da Sinnai, e allora quella zona rimane scoperta. Capite bene che la reazione a catena può essere devastante».

Le richieste

Pierpaolo Emmolo, presidente del Socor e rappresentante delle associazioni Libere, racconta che «le ambulanze, con gli operatori e i pazienti, devono aspettare sotto il sole, in condizioni difficilissime. A inizio agosto abbiamo avuto un incontro con la direzione dell’assessorato regionale alla Sanità, chiedendo tra l’altro di attivare la Protezione civile per sistemare dei gazebo nei piazzali del Pronto soccorso, un po’ d’ombra a costo zero dato che le tende sono nei magazzini: non è stato fatto manco quello. Alla Protezione civile non è arrivata nessuna richiesta dall’assessorato».

Ancora: «L’Areus sta continuando ad aumentare ore e postazioni, porta avanti un progetto di ampliamento che abbiamo contestato, perché il personale formato è quello che è, dunque, per riempire le nuove caselle si portano via volontari alle altre associazioni, pagandoli in nero, e alimentando così l’illegalità a discapito del servizio».

Il territorio

Nei giorni scorsi è esploso l’Oristanese: guardia medica chiusa (fino al 19) e folla oceanica al Pronto soccorso del San Martino. «Per necessità rivolgersi agli ambulatori limitrofi», dice la Asl, ma non si sa quali. A Cabras, medico di base assente e guardia medica operativa a singhiozzo, quindi, anche per problemi banali, la gente è dovuta andare in ospedale. Intasandolo.

Spiega Antonello Desole, vicesegretario regionale della Fimmg e coordinatore della scuola di formazione dei medici di medicina generale: «Da parte nostra garantiamo sempre l’assistenza: se prendiamo qualche giorno di ferie cerchiamo sostituti, e poiché non è facile trovarli, stiamo ripescando anche i colleghi pensionati. Detto questo, in Sardegna su 191 punti di Guardia medica 50 risultano carenti o addirittura sono costretti a chiudere per carenza di medici. Una carenza che – va sottolineato – è da approfondire. Infatti se da un lato le Guardie mediche arrancano (e questo comporta un aggravio del carico dei Pronto soccorso) dall’altro il bando per le Guardie turistiche ha riscosso molto successo tra i professionisti giovani e anziani. Il fatto è che il compenso nelle prime è di 24 euro lordi all’ora (per un incarico pesantissimo, “di frontiera”), nelle seconde è di 60 euro. È vero che queste ultime magari evitano decine di accessi impropri al Pronto soccorso tra i turisti, ma chiaramente svolgono una mission totalmente differente rispetto a quello che serve ai nostri cittadini».

