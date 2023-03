Attese infinite per visite ed esami Sardegna lontana dai livelli pre-Covid 

«Anni di scelte e politiche di tagli scriteriati hanno portato alla sanità al collasso. Dai territori, dai reparti, dai pronto soccorso emerge un quadro drammatico, per non parlare delle liste d’attesa che pregiudicano la possibilità di accedere alle cure», osserva Guido Sarritzu, segretario regionale della Uil. «Oggi tantissimi cittadini impossibilitati ad accedere alle prestazioni per conto del servizio sanitario, rinunciano alle cure perché non hanno la possibilità di pagarle nel privato».

Mancano all’appello più di 22 milioni di visite ed esami rispetto al periodo pre-Covid. Fatta eccezione per la Toscana, che ha recuperato - e superato - il livello delle prestazioni specialistiche del 2019, il resto d’Italia arranca. E la Sardegna più che mai, con un meno 21 per cento di visite ed esami. Il ritorno alla normalità ancora non si è visto; non per chi bisogno di un elettrocardiogramma: stando agli ultimi dati nel sito della Regione l’attesa, nell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, è di 337 giorni, 165 a Nuoro. Per un controllo agli occhi si arriva a 267 giorni nell’Aou del capoluogo sardo, 239 al Brotzu, 224 nell’Asl del Sulcis.

Penultima sul recupero cure. Solo la Valle D’Aosta è messa peggio della Sardegna. Il codice è rosso, e pure bello acceso. «Il diritto alla salute continua a essere negato. La situazione? Drammatica»: il grido è unanime, e attraversa tutta l’Isola. Dove insieme al triste piazzamento a livello nazionale arrivano le voci di chi racconta la sanità - disastrosa - del post Covid, tra liste d’attesa infinite, agende chiuse con doppio lucchetto, bisogni primari calpestati e gli anziani che sembrano il tassello più debole di un meccanismo evidentemente inceppato.

Tempi infiniti

I più fragili

Sono stati i più colpiti dalla pandemia, e ancora oggi la categoria degli anziani sembra essere la più penalizzata dai tempi della sanità pubblica. «L’emergenza delle liste d’attesa oltre ad essere diventata strutturale è devastante. Molti pazienti, la maggior parte anziani, muoiono prima di essere visitati», commenta Gianfranco Angioni, responsabile regionale Usb. «La situazione è disumana e inaccettabile in tutte le strutture del territorio. Basti pensare alle agende ancora chiuse per tante specialistiche: è impossibile prenotare una colonscopia, così come una prima visita per i diabetici», denuncia. «Si sta violando il diritto alle cure dei cittadini, e certo non è possibile, se non attuando un piano di assunzioni studiato sul fabbisogno reale di personale, recuperare il periodo pre-Covid, dove comunque i tempi di attesa erano già lunghi».

I trapiantati

Non bastano le buone intenzioni e i piani di abbattimento delle liste di attesa annunciati da più parti. E per ora neanche le assunzioni previste per medici e infermieri; altrettanto il richiamo alle armi dei camici bianchi in pensione. «La situazione è drammatica: troppi malati sardi continuano a non ricevere le risposte dovute», interviene Pino Argiolas, presidente della Prometeo Aitf. «I trapiantati sono passati dalle consuete quattro visite di controllo periodiche nell’arco di un anno, a due, e in alcuni casi a una soltanto», racconta. «Parliamo di controlli assolutamente necessari e che non possono essere dilatati così tanto nel tempo, perché si rischia il rigetto. È indispensabile rispettare quanto previsto da apposita normativa e potenziare il personale dei day hospital, dove la carenza di medici e infermieri è sempre più pesante e impedisce a tutti i trapiantati di essere seguiti come dovrebbero».

Divario regionale

«Un disastro, le visite che per legge dovrebbero essere espletate entro trenta-sessanta giorni, slittano a nove mesi. E parliamo di una mammografia o di controlli per i malati oncologici. Questo mentre si promuovono campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione», sottolinea Salvatore Sanna, vicepresidente regionale delle Acli. «Al nord la situazione è ancora più devastante, basti pensare agli importi per abitante destinati alle visite specialistiche dalla regione: 68 euro per un residente a Cagliari, 33 per chi abita a Carbonia, 26 a Nuoro, 14 a Sassari e sei per un gallurese. Questo non è normale né civile».

