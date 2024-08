Attese infinite al semaforo «Serve subito una soluzione» 

L’hanno chiesto a gran voce ma per ora niente è cambiato in via Garibaldi all’incrocio con viale Colombo. Le fasi del semaforo restano sempre le stesse con la conseguenza di lunghe file in via Garibaldi che spesso partono addirittura da piazza Mercato con enormi disagi non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni che cercano di barcamenarsi tra il serpentone di auto in una strada strettissima.

La soluzione l’aveva proposta il consigliere Tonio Pani: eliminare la contemporaneità del verde al semaforo per i pedoni che attraversano in viale Colombo e per le auto che svolgano in viale Colombo da via Garibaldi in modo da non creare attese e snellire il traffico. Lo stesso Pani aveva poi presentato un’interrogazione in Consiglio.

«Stiamo aspettando, per ora nulla è cambiato» dice Pani, «abbiamo presentato un’interrogazione e l’assessora alla viabilità Elisabetta Atzori si era presa un impegno. Noi la soluzione l’abbiamo proposta e abbiamo anche detto che avremmo ripreso la questione qualora gli impegni non fossero stato rispettati. Attendiamo con fiducia perché la questione è da risolvere al più presto».

Qualche anno fa era stata ventilata anche l’ipotesi di realizzare una piccola rotatoria nello stesso incrocio in modo da rendere più sicura la zona. Ma il progetto era stato scartato e non era stato più preso in considerazione. Niente rondò anche all’incrocio tra via Giotto e via Marconi perché lo spazio per realizzarlo è insufficiente e occorrerebbe espropriare dei terreni.

RIPRODUZIONE RISERVATA