Attese anche di un anno per le visite specialistiche 

Sei, otto, dodici mesi. Sono i tempi di attesa che un cittadino deve sopportare quando prenota una visita specialistica a carico del Sistema sanitario nazionale. Sembra essere la normalità, ormai, in un Paese con sempre meno medici ma con una Costituzione che tutela la salute. A conti fatti, la realtà è diversa: i professionisti nel settore pubblico scarseggiano e le richieste di assistenza aumentano, e spesso i cittadini sono costretti a volare nella Penisola per ricevere le cure.

Eppure la Sardegna ha recepito l’intesa Stato Regioni sul Piano nazionale delle liste d’attesa, che devono essere monitorate proprio per essere più efficienti. La legge prevede che il medico assegni per le prime visite e le prestazioni strumentali ambulatoriali una classe di priorità: U (attesa massima di 72 ore), B (dieci giorni), D (un mese per le visite e due per gli esami) e P (attesa massima di 180 giorni). Nel caso in cui non fosse possibile assicurare le visite in centri convenzionati o pubblici entro questi limiti di tempo, la legge prevede l’attivazione dei percorsi di tutela in grado di dare accessi alternativi per le prestazioni specialistiche. In parole più semplici, i cittadini dovrebbero avere la possibilità di essere visitati in regime privato, ma a spese dello Stato, in regime di intramoenia: sono quelle dei medici ospedalieri a pagamento all’interno degli ospedali. Il condizionale, in questo caso, è un obbligo, perché le trafile sono lunghissime e non vi è alcuna certezza di poter esercitare un diritto che comunque esiste ed è garantito a livello legislativo

La mancata conoscenza da parte di tutti di questa normativa e un rimbalzarsi di doveri e responsabilità, impediscono di poter ridurre le attese e ricevere le cure in tempi più brevi.

Il Centro unico di prenotazione (Cup), affidato a società esterne, attraverso i quali le prime visite devono essere obbligatoriamente prenotate, non fornisce risposte al riguardo. L’unica alternativa è «chiamare ogni settimana per controllare se qualcuno disdice l’appuntamento o rivolgersi altrove a pagamento», come suggerisce qualche operatore del call center.

«La quasi totalità delle Regioni non ha recuperato le prestazioni in ritardo a causa della pandemia e non tutte hanno utilizzato il fondo di cinquecento milioni stanziati nel 2022 per il recupero delle liste d’attesa», si legge nel rapporto sulla sanità stilato dall’organizzazione Cittadinanzattiva per il 2023. La Sardegna ha utilizzato solo il 26% dei fondi a disposizione. Le attese si moltiplicano e si accavallano tra di loro. In attesa di vedere garantiti i diritti, la via d’uscita quindi sembrerebbe essere solo aprire il portafogli.

RIPRODUZIONE RISERVATA