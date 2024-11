Attesa vana: la Oma Big Band è ancora senza una casa 

Sembrava fatta: la più grande orchestra del Sulcis Iglesiente pareva in estate a un passo dall’avere una casa tutta sua e adeguata alle esigenze di big band, invece nulla: per la Oma non c’è spazio.

Se non in modesto locale Iacp di via Sanzio in cui le prove si fanno con pochi musicisti alla volta: «Siamo scoraggiati, eppure non stiamo pretendendo cose straordinarie», afferma Paolo De Liso, direttore artistico. Il guaio nasce a inizio anni quando la Oma, orchestra di quasi cento elementi da tutti e 23 i Comuni del territorio, e musicisti con età fra 10 e 80 anni, aveva ricevuto (assieme alle altre associazioni) il benservito dalla Grande miniera per gli imminenti lavori. Da allora più nulla, se non un breve passaggio in una scuola cittadina, ma anche da lì la Oma ha dovuto sloggiare. In estate, da parte del Comune, la garanzia che l’orchestra sarebbe potuta tornare in quella scuola: «Non è mai avvenuto – spiega il musicista – siamo ancora dove ci troviamo da mesi, in una stanza che non permette le prove con la generalità degli elementi, e abbiamo dovuto rinunciare a concerti». Il Comune, con l’assessore al Patrimonio Giorgia Meli, anticipa che «in corso la valutazione di im portanti progetti che potrebbero verificarsi a breve». (a. s.)

