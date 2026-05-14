«Attesa troppo lunga: su Pratosardo il Comune decida» 

Diciotto anni di commissariamento. Una delibera di acquisizione del Consiglio comunale ferma dal 2022. Un’area industriale strategica lasciata sospesa tra burocrazia, dubbi politici e rimpalli istituzionali. Ora il mondo delle imprese perde la pazienza e alza la voce.

Confindustria Sardegna Centrale, con il presidente Pierpaolo Milia, lancia un messaggio durissimo sul futuro di Pratosardo a Comune e Regione: «Basta attese infinite, il territorio non può più permettersi immobilismo». La più importante area produttiva della Sardegna centrale continua infatti a vivere in una paralisi che pesa ogni giorno di più sulle imprese, sugli investimenti e sulle prospettive economiche del Nuorese. E secondo gli industriali il tempo delle mediazioni è finito: «Ora serve una scelta chiara, definitiva e soprattutto immediata».

Nel mirino di Confindustria finiscono sia il Comune di Nuoro sia la Regione. Agli amministratori cittadini viene chiesto di affrontare il nodo politico e amministrativo «con determinazione e in tempi certi», assumendo finalmente una posizione netta sul destino dell’area industriale. Alla Regione, invece, gli imprenditori chiedono di accelerare la chiusura della fase liquidatoria e di «un commissariamento diventato ormai insostenibile». Ciò che non è più accettabile è continuare a restare fermi. Perché ogni giorno di incertezza, avverte Confindustria, «è un giorno che il territorio paga a caro prezzo»: le imprese lavorano senza certezze, i potenziali investitori guardano altrove.

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