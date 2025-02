Attesa per l’incontro a Roma 

C’è grande attesa per l’incontro sulla Portovesme srl fissato a Roma dal ministro Adolfo Urso per mercoledì 5 febbraio.

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si incontreranno i rappresentanti della Glencore, la Regione, le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla vertenza dopo la fermata della linea zinco, avvenuta a ridosso dello scorso Natale. Tutti i dipendenti dello stabilimento al momento sono stati coinvolti in un programma di cassa integrazione a rotazione e tutti aspettano risposte sul loro futuro.

«Riteniamo che la linea dello zinco sia strategica per il paese e siamo in campo per garantirne la continuità – ha detto il ministro Urso nelle sue ultime dichiarazioni alla Camera - Ho accertato che vi è interesse da altri primari operatori del settore e al contempo stiamo monitorando la situazione in sede europea in merito al progetto del litio presentato dalla stessa Glencore, con l’obiettivo di garantire i livelli occupazionali». Questioni che saranno affrontate nel tavolo ministeriale di mercoledì come prevusto da un calendario stilato nelle scorse settimane.

Non è l’unico appuntamento in agenda per il Sulcis Iglesiente dove migliaia di lavoratori attendono risposte per il futuro. Per il 30 gennaio era prevista la riunione al Ministero su Sider Alloys, poi slittata a data da destinarsi. Intanto in stabilimento cresce la tensione per il mancato pagamento di tredicesima e dello stipendio che l’azienda aveva garantito in arrivo per il 31 gennaio. «Oggi primo febbraio – si legge in una nota delle segreterie Fiom, Fsm, Uilm – i dipendenti della Sider Alloys e Gms sono ancora in attesa di ricevere il pagamento della tredicesima e di dicembre. Riteniamo gravissimo quanto sta accadendo e chiediamo un immediato segnale di discontinuità».

Al Ministero si è già discusso anche della vertenza di Eurallumina: in attesa che si concretizzi l’arrivo del gas, restano in piedi le sanzioni che hanno congelato i conti della società.

RIPRODUZIONE RISERVATA