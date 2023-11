Attesa per la visita di Mattarella In vetrina i cimeli delle forze armate 

È attesa per oggi l’ordinanza che ufficializzerà le disposizioni per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della festa delle Forze armate.

Intanto prendono forma le iniziative collaterali. Da ieri nelle vetrine di diversi negozi in via Garibaldi e via Manno sono comparse divise, cimeli, vessilli, bandiere, libri d’epoca e modellini delle forze armate. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione Strada Facendo (che riunisce i commercianti delle vie dello shopping) in collaborazione con Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Sino a domenica dieci negozi mostreranno nelle loro vetrine i cimeli dati dalle associazioni dei combattenti, dalle sedi delle forze armate e da amatori. «Abbiamo deciso di aderire perché è un’iniziativa che celebra non solo una festa nazionale molto importante», spiega Luana Giannotti, titolare assieme al fratello Luca della gioielleria Podda Sorrentino in via Manno. «Stiamo facendo anche informazione, raccontando l’armistizio di Villa Giusti fra Italia e Impero Austro-Ungarico del 3 novembre 1918, entrato in vigore il giorno dopo, che portò alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ci è sembrato doveroso dare spazio, con un senso di dovere e orgoglio». Una scelta che ha portato molta curiosità dei passanti, già nell’allestimento: «Tanti bambini si sono fermati, è stato anche un momento pedagogico per decodificare passato e presente. La vetrina è diventata un mezzo per celebrare la storia», aggiunge Giannotti.

