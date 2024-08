Attesa per la fine dei lavori nella chiesa di Santa Lucia  

C’è grande attesa in paese per la ripresa dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Lucia, piccolo edificio in località Terrazzu, nella periferia del Comune di Villaperuccio.

I 200 mila euro stanziati per il recupero erano stati finanziati dalla Regione e dalla Curia, ma per una richiesta di modifica e variazione al progetto non sono stati sufficienti per concludere i lavori. Si tratta ora di integrare la somma di circa 13 mila, che il Comune ha già provveduto a mettere a disposizione con fondi propri di bilancio, e completamento stavolta interamente a carico del Comune. Un primo progetto prevedeva la copertura attraverso pannelli coibentati e travi in ferro, non in linea con la copertura originale. Dopo un sopralluogo della soprintendenza, è stata prevista la copertura con travi in legno e tegole come in origine. Sono inoltre previste le modifiche alla pavimentazione, che da progetto iniziale doveva essere realizzata in cemento. Grazie al recupero di una parte della vecchia pavimentazione e attraverso l'integrazione di mattonelle simili, anche il pavimento sarà in linea con la struttura originale. Il sindaco Marcellino Piras ha precisato che «salvo ulteriori imprevisti quest'anno dovremmo finalmente riuscire a celebrare la festa di Santa Lucia nella sua chiesetta a dicembre».

