Attesa oggi la nomina di Carta 

Lo aveva annunciato in una conferenza stampa e giovedì è arrivato l’incarico formale per l’avvocato Antonello Rossi, per «formulare un parere legale sulla modalità di composizione delle quote consortili degli enti costituenti il Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta». Potrebbe essere questo l’ultimo atto della commissaria liquidatrice dell’ente culturale, Claudia Camarda, a cui dallo scorso fine settimana è scaduto l’incarico assegnato dalla Regione. Al posto della Camarda, arrivata con la nomina della Giunta Solinas, oggi la Regione potrebbe formalizzare la nomina di Giuseppe Carta, dirigente scolastico dell’istituto Chironi di Nuoro e giudice onorario nel Tribunale barbaricino. Sarebbe lui l’incaricato a dirigere le ultime fasi della liquidazione del Consorzio che dovrà passare a Fondazione.

Quello dell’avvocato Rossi sarà un parere che mira a porre la parola fine a una diatriba nata dal 2017, con il taglio da parte di Comune e Provincia delle quote versate al consorzio Satta, e che secondo tutti i commissari che in questi anni si sono succeduti invece non era possibile, e quindi mira attraverso una successiva azione legale a recuperare circa 1,8 milioni di euro dai due degli enti che fanno parte del consorzio, Comune di Nuoro e Provincia.

