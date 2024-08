Attesa infinita per le rotonde 

Ci sono i soldi e c’è il progetto approvato ma la rotonda tra la statale 126 e la panoramica provinciale Gonnesa-Portoscuso ancora non c’è. Proprio lì, nell’incrocio a raso, è avvenuto l’incidente che è costato la vita a Ruggero Tallu, l’operaio cinquantacinquenne di Nuraxi Figus che procedeva lungo la 126 e si è scontrato con un’auto in arrivo dalla strada panoramica.

Per rendere meno pericolosa la circolazione nella statale 126, da circa quattro anni, ci sono a disposizione un milione e 600 mila euro con cui l’Anas dovrebbe costruire tre rotatorie: una all’altezza di Bindua, una allo svincolo per Plagemesu e la terza in prossimità dell’ingresso per la strada panoramica per Portoscuso. Una serie di rotonde studiate per i punti nevralgici della 126 ma che ancora rimangono sulle carte progettuali, i lavori non sono neppure cominciati. A Bindua, frazione di Iglesias attraversata dalla statale, la rotonda serve per limitare la velocità e i pericoli. A Plagemesu l’opera è indispensabile per regolare il traffico verso le spiagge, intenso in particolare nella stagione estiva. E infine c’è la rotatoria della panoramica che eliminerebbe una volta per tutte l’incrocio a raso.

«L’opera è in capo all’Anas, noi come Comune regolarmente sollecitiamo la conclusione dell’iter perché siamo consapevoli di quanto siano importanti le rotonde per ridurre i rischi della circolazione nella strada statale 126 - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - anche di recente abbiamo avuto delle interlocuzioni con l’Anas. L’iter dei progetti è concluso, serve ora il via libera del Genio civile».

Nel tratto gonnesino della 126 negli anni scorsi sono state costruite due rotonde, da 500 mila euro ciascuna, ai due ingressi per Gonnesa. «In quel caso - dice il sindaco - i fondi furono destinati dalla Regione al Comune che ne aveva gestito l’appalto. Forse seguendo la stessa strada l’esecuzione delle rotonde avrebbe potuto essere più veloce».

Intanto, dopo la tragedia di mercoledì mattina , la comunità di Nuraxi Figus si è stretta al dolore della famiglia Tallu. In segno di lutto sono stati annullati tutti i festeggiamenti civili in onore del patrono Sant’Isidoro. Solo sobrie celebrazioni religiose

