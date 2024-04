Attesa infinita al passaggio a livello 

Gli automobilisti che percorrono la Provinciale 69 Pabillonis-Sardara si trovano di fronte a un problema: l’eccessivo attesa davanti alle sbarre dei passaggi a livello in occasione del transito di un treno o di un incrocio nella stazione di Pabillonis. Situata al chilometro 58+645 della linea Cagliari-Golfo Aranci, tale stazione non offre servizi viaggiatori, ma le barriere rimangono abbassate per periodi prolungati, creando disagi soprattutto negli orari di punta, con gli utenti che rischiano di accumulare ritardi negli impegni della giornata.

I tempi

Al passaggio delle 8.50, i tempi di attesa sono ragionevoli: almeno 5 minuti. Il problema si aggrava nel pomeriggio, alle 15.05 o alle 17.03 si resta bloccati per molto più: «Almeno 15 minuti», stima Danilo Pisanu. «A causa delle sbarre chiuse ho avuto qualche problema ad arrivare al lavoro in orario», racconta Sonia Fanari, diretta in Marmilla. La situazione è diventata così grave che alcuni automobilisti si trovano costretti a pianificare i loro orari di viaggio per evitare di rimanere bloccati, come succede a Saida Melis, che ammette di dover evitare di prendere appuntamenti a Sardara intorno alle 10.15 e alle 15.15 a causa delle chiusure prolungate delle sbarre: «Devo anticipare l’orario dei miei impegni». La situazione peggiora ulteriormente per Marco Tomasi, che percorre la strada ogni giorno: «Trovare le sbarre abbassate per periodi così lunghi e spesso, soprattutto in una stazione senza servizio viaggiatori, è ingiusto per chi non può usufruire di un servizio, ma deve comunque subire perdite di tempo. A volte i treni sono bloccati in stazione in attesa del semaforo verde, nonostante l’altro treno sia passato da un po’». Marta Scanu e Tomaso Cherchi condividono un’esperienza simile in giorni diversi: «È stato necessario contattare il numero delle emergenze perché le sbarre erano rimaste chiuse oltre 25 minuti. La risposta? Si erano dimenticati di riaprirle». Ironicamente, Cherchi aggiunge : «Gli ho chiesto se fosse possibile dimenticarsi di chiuderle, oltre che di aprirle, e il mio consiglio per tutti è quello di guardare prima di attraversare il passaggio a livello».

Reazioni

Contattata Rfi al numero delle emergenze affisso in stazione, l’operatore suggerisce agli utenti di inviare una comunicazione formale con gli orari critici per indagare sulle problematiche che tengono i passaggi a livello chiusi. L’amministrazione comunale promette di farsi portavoce: «Inoltreremo una richiesta per far sì che sia risolto il problema», dichiara il sindaco Riccardo Sanna. Alcuni cittadini ammettono che non sarebbe una cattiva idea ripristinare il servizio viaggiatori a Pabillonis: «Potrebbe portare benefici alla comunità locale», ammette Tomasi. Infatti non implicherebbe alcuna perdita di tempo nella tratta perché i treni, nella stazione, si fermano di già e soprattutto perché sono presenti attrazioni come le Terme di Sardara a tre chilometri e un nuraghe a qualche metro. Inoltre, i biglietti si possono acquistare prima, anche elettronicamente.

