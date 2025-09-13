Attesa finita: riaprono le scuole 

L’attesa è finita. Dopo oltre un anno gli alunni delle scuole elementari e medie di Soleminis potranno rientrare nelle loro aule. Il Comune, a conclusione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza, ha riconsegnato i due edifici di via Stazione e via Sirios all’Istituto Comprensivo di Dolianova.

Le scuola media di via Sirios era stata chiusa a novembre del 2023 per problemi strutturali, il plesso di via Stazione nel marzo del 2024, per infiltrazioni d’acqua. Provvedimenti che avevano costretto i bambini a trasferirsi a Serdiana dove l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione i locali per ospitare gli alunni di Soleminis. Ora finalmente si torna alla normalità. Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori e allestite le aule per l’inizio delle lezioni. (c. z.)

