Attesa finita per i pazienti: arriva il nuovo medico di base  

Roberto Fadda è il nuovo medico di base di Villasimius. Lo ha comunicato il direttore del distretto sanitario Massimo Carboni dopo che lo scorso primo luglio uno dei due medici del paese era andato in pensione lasciando i pazienti senza assistenza. Il sindaco Gianluca Dessì aveva assicurato il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile: «Grazie a una proficua collaborazione con gli enti competenti – sottolinea ora – siamo riusciti a sostituire il medico di base in tempi record. Ha giocato a nostro favore anche la bellezza di Villasimius: il dottor Fadda ha detto che gli avrebbe fatto piacere fare qui una nuova esperienza. Gli auguriamo un proficuo e sereno lavoro».

Originario dell’Oristanese, Roberto Fadda, 46 anni, conta esperienze negli Stati Uniti.

Un messaggio positivo arriva anche dai consiglieri di opposizione che, ai primi di luglio, avevano presentato una interrogazione sull’emergenza sanitaria che si era venuta a creare: «Prendiamo atto con soddisfazione – sottolineano Livio Carboni, Luisa Cadoni, Tore Sanna e Federica Onano – che si è risolto il problema del secondo medico di famiglia in sostituzione del dottor Carta. Diamo il benvenuto al dottor Roberto Fadda e gli auguriamo buon lavoro presso la nostra comunità».

L’ambulatorio del dottor Fadda sarà aperto di pomeriggio ogni lunedì e mercoledì (15-18,30) e di mattina ogni martedì, giovedì e sabato.

