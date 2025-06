Attesa finita per i “cameroni” Area 

Stava lentamente scivolando nel novero delle opere incompiute, anzi nemmeno iniziate. Ma pochi giorni fa una parte del Contratto di quartiere Rosmarino ha visto la luce: quella legata alla massiccia sistemazione dei cosiddetti “cameroni”, edifici rettangolari edificati dagli anni Quaranta nel lotto B del grande rione di Rosmarino, a Carbonia: Area ne sistemerà almeno sette su trentacinque con un finanziamento di circa 3,5 milioni già dato in appalto.

L’attesa

Una quindicina di famiglie non ci sperava più: «Il pessimismo di allora era lecito – racconta Roberta Leccis, una inquilina – abbiamo dovuto modificare la nostra vita in attesa di un intervento che non arrivava mai». La novità non da poco è giunta alcuni giorni fa nel corso di un’audizione speciale che il nuovo amministratore unico regionale di Area Matteo Sestu (di Carbonia, ex consigliere e spesso autore di interpellanze sulla vicenda del contratto di quartiere) ha avuto con la commissione comunale Urbanistica guidata da Giacomo Guadagnini. «Abbiamo chiesto un aggiornamento su una situazione che perdurava da molti anni – sottolinea Guadagnini – e dopo varie vicissitudini siamo giunti a punto importante: ristrutturare alcuni “cameroni”». Il progetto originario prevedeva tutti i “cameroni” del quartiere (o quanto meno quelli più malconci), circa trentacinque. «Ma il tempo è passato – avverte Sestu, in carica da meno di un anno – e l’aumento dei prezzi non ci permette di realizzare l’intero intervento».

I numeri

Dei sette “cameroni”, la gran parte è disabitata (e murata per impedire i tentativi di occupazione abusiva già avvenuti) e i residenti trasferiti in altri alloggi nuovi realizzati da Area nel rione: resta da capire se, terminati i lavori, resteranno lì o terneranno nella loro vecchia-casa. Sestu sente di dare rassicurazioni: «Siamo in stretto contatto con l’azienda che ha vinto la gara d’appalto». Il Comune, e in questo caso la commissione, è diviso fra vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: «Ora con Area – sottolinea Guadagnini – esiste una facilità di dialogo e un approccio del tutto nuovo, ma non possiamo non ricordare che Area aveva individuato circa trentacinque “cameroni” e ci si appresta a sistemarne solo sette, e che quei 3,5 milioni sono fermi da molti anni: nel tempo le persone pur di avere qualche metro quadrato abitabile in più hanno dovuto allargare gli edifici». Ogni “camerone” ospita di norma due-tre unità immobiliari. I residenti avevano perso fiducia in Area: «Il tempo perso è grave - afferma Nicoletta Deiana, altra residente – dopo lo sgombero si è sempre corso il rischio che le case venissero occupate illegalmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA