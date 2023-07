Attesa finita, ecco Thuram e Weah 

Il calciomercato ieri è cominciato ufficialmente e l’Inter ha annunciato Marcus Thuram, l’attaccante francese classe 1997 figlio d’arte (di Lilian, ex Juve) sbarcato in nerazzurro da svincolato dopo la fine del contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il giocatore ha firmato fino al 2028 e guadagnerà 6,5 milioni a stagione. Alla Juventus è arrivato invece l’esterno Timothy Weah, che a sua volta ha un padre dal passato importante (George, ex punta del Milan) il quale, a dire del figlio, sarebbe «un grande tifoso» bianconero, «e questo mi ha aiutato nella scelta. Arrivo in uno dei club più grandi, è un sogno che si avvera. Mi piace correre, crossare, fare assist e spero di contribuire a tanti gol. Voglio raggiungere grandi obiettivi alla Juventus».

Il grande desiderio

El Shaarawy resta alla Roma, l’attaccante 30enne ha rinnovato fino al giugno 2025, mentre Frattesi del Sassuolo resta il desiderio di mezza Serie A. L’amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha sottolineato che «la sua valutazione si aggira fra i 35 e i 40 milioni e su quella base avevamo cominciato una trattativa con una squadra estera, poi il giocatore ha espresso la volontà di restare in Italia. Se non si dovessero trovare condizioni favorevoli non è detto che non possa continuare con noi. L’Inter è sicuramente un’opzione, dovrei vedere anche il Milan. Posso dire che la Roma già lo scorso anno era la squadra più interessata ma con Tiago Pinto», il dg giallorosso, «non abbiamo trovato un accordo sulla valutazione del calciatore. Quest’anno siamo invece molto più vicini».

Le riflessioni

Riccardo Orsolini del Bologna potrebbe essere il rinforzo individuato dalla Lazio per completare il reparto di esterni d’attacco. L’attaccante, che sotto la guida di Thiago Motta ha segnato 11 gol e fornito 2 assist in 34 presenze, vorrebbe trasferirsi in una squadra che gli consenta di giocare le coppe europee. Il suo contratto con i rossoblù scadrà nel 2024.

Sono ore di riflessione invece per Gianluigi Buffon: il portiere del Parma deve decidere se continuare a giocare o dire addio al calcio, e non è esclusa una nuova esperienza all’estero dopo quella al Psg nel 2018-19. Per lui c’è l’interesse di diversi club arabi. Intanto Cesc Fabregas ha annunciato il ritiro da calciatore professionista. L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, campione del mondo con la Spagna, lascia dopo un anno in Italia, in Serie B, con il Como, dove resterà come allenatore della Primavera.

