Attesa e bocche cucite nel paese del Linas 

Bocche cucite ad Arbus dove del pensionato colpito dal vibrione del colera nessuno sembra sapere nulla. Inutile bussare al Municipio di via Pietro Leo: dal sindaco Paolo Salis nessun commento e anche i componenti della Giunta pare siano all’oscuro di tutto. Di certo, però, così come previsto dalla procedura per casi come questo, l’azienda sanitaria ha informato il primo cittadino, massima autorità sanitaria del paese: è possibile che una sua eventuale dichiarazione arrivi quando il quadro sarà più chiaro.

Nel frattempo, la notizia del miglioramento delle condizioni di salute del pensionato non potranno che rendere felici tutti in paese, a cominciare dai familiari che, comprensibilmente, hanno tenuto sulla vicenda il massimo riserbo.

Ad Arbus, centro di 8mila abitanti all’ombra del compendio montano del Linas, l’assistenza sanitaria pubblica si basa sui medici di famiglia, la Casa della salute e il grande impegno, tra gli altri, dei volontari dell’associazione Lasa che, pur non essendo convenzionati con il 118, si occupano quasi quotidianamente del trasporto dei malati verso gli ospedali del territorio. La vice presidente Carmen Lecca racconta: «Ogni giorno accompagniamo diversi pazienti nelle strutture sanitarie, anche cagliaritane, ma poiché da cinque anni non facciamo servizio con il 118 non abbiamo con contatti con l’azienda sanitaria, sono i parenti a chiamarci quando hanno bisogno di noi. Anche per questo, la maggior parte delle volte, non conosciamo le patologie dei malati».

