«Attenzione, red flag: ti ho ghostato» 

Mai e poi mai, anche se ne conosciamo il significato, usare le loro parole per compiacerli. Se lo fate comunque, beh, che i Gen Z vi chiamino boomer ve lo siete meritati. Comportarsi da giovani se non lo si è, è un po’ ridicolo. Per giunta, insegna Beatrice Cristalli, chi fa così rientra nella peggiore tipologia di boomer. Gli altri sono i lettori del suo libro “Dizionario per boomer. Capire le nuove generazioni” (Rizzoli, 2024), a cui si ispira l’incontro che terrà insieme con Vera Gheno a Cagliari, sabato, alle 16, nel Teatro Carmen Melis. Le linguiste sono ospiti di Pazza Idea Festival, organizzato dall’associazione Luna Scarlatta, da venerdì a domenica.

Più che farne sfoggio, suggerisce Cristalli, conoscere lo slang della Generazione Zeta serve a comprenderla, a farsi un’idea di che cosa pensano, vogliono, progettano i giovani nati tra 1996 e il 2010. Originaria di Piacenza, la linguista è una millennial, classe 1992. Consulente in editoria scolastica e formatrice, collabora con Focus Scuola e Treccani.it, curando articoli sull’evoluzione dei linguaggi della contemporaneità.

Quante parole compongono il suo dizionario?

«Un po’ meno di 60. Ho selezionato le più rappresentative e le ho raggruppate per sezioni: amore e amicizia, stati d’animo, le emoji, il digitale».

Sono i temi che più interessano la Gen Z?

«Sì. La sezione dedicata agli stati d’animo, per esempio, è la più corposa».

E poi ci sono l’amore e l’amicizia.

«I ragazzi e le ragazze sono alla ricerca di una verità oggettiva sull’amore, una ricetta perfetta: cosa bisogna fare per amare davvero, per mantenere una relazione duratura? Le nuove generazioni risentono di una forte ambiguità relazionale».

Che cosa intende?

«Consideriamo la parola ghostare: non indica semplicemente la sparizione di una persona. Nella dimensione digitale sparire è difficile. Io posso sparire da una piattaforma, ma continuare a esistere in un’altra. Posso interrompere una relazione con una persona e non smettere di seguirla guardando i contenuti che pubblica sul suo profilo. E in qualche modo farglielo sapere».

Altre parole significative?

«Red flag. Vuol dire “bandiera rossa”. È un campanello d’allarme. Su Tik Tok, in particolare, i ragazzi stilano veri e propri fogli Excel in cui descrivono i segnali d’allarme avvertiti ai primi appuntamenti, per i quali è meglio interrompere la frequentazione. Per esempio, comportamenti o atteggiamenti manipolatori, la gelosia o la possessività».

Qual è l’origine dei neologismi?

«A volte queste parole nascono sulle piattaforme social, oppure sono mutuate dai videogiochi. Il verbo spawnare, che deriva dall’inglese to spawn, generare, indica l’apparizione in un gioco, per la prima volta, di un personaggio o di un oggetto, ma anche la ricomparsa di un personaggio morto sul campo. A differenza della mia generazione, dove le parole legate alla dimensione digitale erano riferite alle funzionalità: chattare, scrollare, whatsappare, adesso escono da questa sfera e descrivono atteggiamenti umani».

Ci sono anche buggare, laggare…

«Sono termini che derivano dal lessico specialistico dell’informatica e della tecnologia e si usano per indicare un rallentamento delle proprie connessioni neurali. Insomma, quando vogliamo dire che il nostro cervello si è momentaneamente bloccato».

Perché i giovani hanno bisogno di un gergo tutto loro?

«Per costruire la propria identità e sentirsi parte di un gruppo. Il linguaggio generazionale ha la funzione di creare un codice inaccessibile agli adulti, che consente al singolo di soddisfare un urgente bisogno di appartenenza».

Ci sono differenze geografiche nello slang giovanile?

«Intravedo una virata verso la globalizzazione linguistica, nel senso che la diffusione dell'inglese ha omologato anche lo slang. Con il digitale e le piattaforme social, TikTok in particolare, che è il mondo della Gen Z e dei futuri adolescenti che sono gli Alfa, il linguaggio appare omologato e i regionalismi tendono a perdersi».

