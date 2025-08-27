«Attenzione qui giocano i bimbi» 

«Attenzione!!! In questa via ci sono tanti bimbi che giocano per strada dalle 9 a 00,00. Siete pregati di rallentare!!! Grazie». Una scritta con disegni e un invito dolce e spontaneo su un cartellone colorato appeso a una ringhiera tra via Sant'Agostino e piazza della Libertà. Lo hanno realizzato i bambini che abitano nel rione. Un calcio al pallone, un salto alla corda, ci si diverte ancora e fortunatamente così a Baunei in una delle strade interne. Sembra un ritorno al passato, senza cellulari nè tablet, quando si giocava sotto casa magari con i gessetti per disegnare sull'asfalto l'emblema dei giochi strada, la Campana, oppure ad acchiapparello o nascondino. In un tempo sempre meno a misura di bambino, con divieti dappertutto, i più piccoli rivendicano il diritto di poter giocare in strada senza paura. Riprendersi gli spazi. In piazza della Libertà a ricordare appunto la libertà di vivere l'età più spensierata giocando liberi. Un messaggio che ha fatto tenerezza e sorridere anche l'amministrazione comunale. «Sono davvero orgoglioso della mia comunità, che è ancora genuina e autentica, che si diverte ancora dando due calci al pallone. Guarda al futuro senza subirlo», commenta il sindaco Stefano Monni. (f. me.)

