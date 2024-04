Attenzione anche al lattice delle piante 

Non solo allergie

In primavera, oltre all’eccesso di pollini e allergeni possiamo avere degli eczemi, confusi con allergie, ma in realtà causati dal contatto con il lattice delle piante. Quantità minime di linfa dei fiorellini raccolti durante una passeggiata o sdraiati sull’erba, che trasportiamo su palpebre, zigomi, collo, polsi, gambe. Primule, gerani, fico, oleandro, ma soprattutto le euforbie, possono causare arrossamento e vescicolazione, prurito, bruciore. All’azione irritante diretta si somma una fotosensibilizzazione, che aggrava le lesioni nei giorni successivi. Queste fito-fotodermatiti si curano come le altre forme di eczema, ma si eviti l’esposizione solare.