Francoforte. Achtung! Attenzione alla Svizzera. Oggi a Francoforte alle 21 (diretta Rai1 e Sky Sport) la squadra di Murat Yakin sfida senza paura i padroni di casa della Germania in un incontro dal pronostico obbligato. Troppo netto il predominio mostrato sinora in campo dai tedeschi, sinora autori di due vittorie nette (5-1 e 2-0) e con quelle già sicuro del passaggio del turno. Per il primo posto (che porta a Dormund sabato sera per un ottavo di finale con la seconda del Girone C (Slovenia? Danimarca? Serbia?) basta un punto.

Scenari

La situazione sembra più che chiara, ma il calcio a volte si diverte a fare brutti scherzi, per esempio a riproporre già alla prima eliminazione diretta (il round of 16 , per dirla in inglese) addirittura finali mondiali. Quella del 1966, magari: se l’Inghilterra pareggiasse con la Slovenia e la Danimarca battesse la Serbia. Inglesi contro tedeschi: cosa c’è di meglio? Magari tedeschi contro italiani. Se gli azzurri arrivano secondi (cioè non perdono con i croati) e gli svizzeri stasera fanno il colpaccio, la sfida del 1982 si riproporrà domenica 30. A Berlino!

Verso la gara

Per la partita con i vicini di casa, che ha vinto 36 volte, perso 9 e pareggiato 8, ma che non vince da tre match, la Germania punta sui propri punti di forza. Per esempio sulla precisione nei passaggi: nella classifica del torneo, i primi tre sono tedeschi e, neanche a dirlo, il primo in assoluto è Toni Kroos, che ne ha sbagliato 7 su 233 (3%, quasi tutti cross in area). Tedesco è anche il miglior attacco (con 7 reti), con i baby Musiala e Wirtz a sostegno di Havertz, senza dimenticare gli inserimenti di Gundogan.

La Svizzera a trazione “bolognese”, con Freuler, Aebischer e Ndoye, potrebbe proporre un tridente con quest’ultimo accanto a Embolo e Vargas, con l’ex interista Shaquiri pronto a subentrare per provare a mettere la firma, come ha saputo fare contro la Scozia.

Probabili formazioni

Svizzera (3-4-3) : Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Ct Murat Yakin.

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittel- städt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz . Ct Julian Nagelsmann.

Arbitro : Orsato (Ita)

RIPRODUZIONE RISERVATA