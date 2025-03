Attenzione alla scadenza del contratto 

Attenzione ai rinnovi dei contratti delle bollette elettriche. Spesso i consumatori, sono circa 40 milioni i punti di fornitura sul mercato libero dell’energia, si dimenticano che il contratto è in scadenza e finiscono per subire rinnovi taciti che possono far crescere in maniera consistente i prezzi di luce e gas. E questo nonostante le aziende siano obbligate, tre mesi prima della scadenza, a inviare le comunicazioni e informare i consumatori sul fatto che possano accettare tacitamente le condizioni contrattuali previste oppure scegliere un’altra proposta sul mercato.

Proprio sulle comunicazioni, peraltro, l’Arera, l’autorità per il settore energetico, nel gennaio scorso ha dettato regole più stringenti sulle comunicazioni, imponendo maggiore chiarezza e trasparenza. In particolare, è stato stabilito che le proposte di rinnovo siano separate da altri messaggi e comunicazioni. Dunque, queste informazioni non possono essere incluse nella bolletta oppure in altre newsletter commerciali e vanno inviate esclusivamente via email o posta cartacea. Quindi niente call center o messaggini estemporanei.

L’osservatorio di Switcho, società digitale che aiuta gli utenti a trovare la tariffa migliore, «avendo analizzato oltre 670mila bollette nell’ultimo anno - spiega Redi Vyshka, COO e co-founder – ha rilevato che solo 3 italiani su 10 cercano attivamente eventuali offerte migliorative dopo aver ricevuto le nuove tariffe dal fornitore». «Le condizioni economiche di un contratto luce e gas durano generalmente 12 mesi - aggiunge Vyshka – circa 3 mesi prima della scadenza, il fornitore propone una nuova tariffa congrua al mercato attuale e alle proprie esigenze commerciali. Considerato che il cambio fornitore richiede dai 45 ai 60 giorni, il momento ideale per fare un eventuale switch è circa 2 mesi prima della scadenza del contratto». Il risparmio medio annuo passando a una delle migliori offerte luce e gas è di circa 360 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA