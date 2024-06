«Attenzione alla drunkoressia, non mangiare per poter bere di più» 

«Complessivamente in Italia sono oltre 3 milioni le persone che ricevono trattamenti per un disturbo alimentare», afferma Federica Pinna, direttrice della Struttura complessa di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio dell’Aou di Cagliari: «A livello mondiale si superano i 55 milioni di persone. Questi dati si riferiscono ai soli casi che arrivano alle cure, che rappresentano una piccola quota di pazienti. Ai disturbi alimentari tradizionali si accompagnano una serie di varianti fortemente sottovalutate ma non meno problematiche. Tra queste la “drunkoressia”, molto diffusa tra gli adolescenti che mettono in atto condotte compensatorie, come il digiuno o il vomito autoindotto, per poter ingerire abbondanti quantità di alcol senza aumentare di peso o per raggiungere più rapidamente gli effetti dell’alcol».

«Da uno studio che abbiamo condotto su oltre 3000 studenti di otto istituti scolastici superiori della Sardegna», prosegue la dottoressa, «è emerso che Il 44% dei giovani che riferiva di aver assunto alcolici negli ultimi tre mesi aveva messo in atto in quest’arco temporale almeno un comportamento riferibile alla drunkoressia prima, durante, o dopo l’assunzione degli alcolici. Il 17% dei giovani valutati, il 32% delle femmine e il 5% dei maschi, è risultato, inoltre, a rischio clinico di un disturbo alimentare, manifestando significative preoccupazioni inerenti il mangiare e il peso corporeo».

«L’obiettivo principale della cura è la persona», aggiunge Pinna: «Il complesso intreccio di fattori psichici, nutrizionali e internistici rende indispensabile un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare integrato. La Sardegna, a partire dal 2018, ha iniziato a costituire una rete di Servizi e può contare allo stato attuale di una Struttura Complessa sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, con sede a Cagliari e diretta dalla dottoressa Annadele Pes, e di ambulatori dedicati distribuiti in tutto il territorio regionale, con équipe specializzate, in formazione continua e in rete tra loro, sia a livello territoriale che ospedaliero, essendo garantiti tutti i livelli di cura».