«Attenzione al Pontedera» 

«Il nostro obiettivo è il Pontedera non la classifica, o la prossima gara contro la Ternana». Il tecnico Alfonso Greco posiziona il mirino sul match di domenica. Domani arriva al “Vanni Sanna” una formazione che va a folate alla ricerca dei playoff promozione. Come ricorda l'allenatore rossoblù: «A parte la sconfitta di domenica, il Pontedera veniva da tre risultati utili, ha pareggiato a Terni, si è rinforzata a gennaio, merita rispetto e va affrontata nel modo giusto, con concentrazione».

La giornata sulla carta potrebbe essere favorevole, dal momento che la vice capolista Ternana gioca ad Ascoli e basta anche un pareggio per sorpassarla. La primatista Virtus Entella ha un impegno altrettanto insidioso, contro il Perugia, nobile decaduta che vuole evitare i playout. Va detto però che le sorprese stanno diventando la regola nel girone B, quindi la Torres deve pensare anzitutto a vincere.

L'avversaria

In panchina c'è Leonardo Menichini, ex vice di Mazzone, che ha allenato sia il Cagliari che la Torres. Predilige la difesa a quattro, con due centrocampisti a supporto di tre trequartisti e un centravanti. L'attacco del Pontedera è prolifico quasi quanto quello rossoblù: 38 reti segnate contro 41, anche se non c'è più Ianesi (6 reti) finito al Milan Futuro. L'attaccante migliore è Italeng, con 8 reti, seguito da Corona con 5 gol, che però salterà la trasferta sassarese per squalifica. Va detto che la formazione toscana è pericolosa per le capacità offensive di tanti giocatori: in sette hanno segnato almeno due gol e in tredici hanno almeno un centro. Punto debole è invece la difesa che ha incassato un gol in più di quelli segnati, vale a dire 39, sedicesima su venti. In trasferta i toscani sono stati capaci di vincere a Gubbio e Arezzo e pareggiare a Terni.

I rientri

Il tecnico Greco ha fatto il punto sulla situazione infortunati: «Mastinu finalmente si è allenato con la squadra, purtroppo in questo periodo non si è potuto allenare costantemente. Scotto molto probabilmente rientrareà in gruppo dalla settimana prossima, si allenerà gradualmente, ma sta lavorando duro per rientrare. Dametto pian piano rientra in gruppo». Quanto al trequartista Carboni, l'allenatore rossoblù risponde: «Carboni sta crescendo, è interessante come già detto, stiamo valutando come inserirlo sfruttandone le caratteristiche». Da capire se ci saranno variazioni, anche perché sono quattro i giocatori diffidati che in caso di ammonizione salteranno il big match con la Ternana: Antonelli, Mercadante, Guiebre e Zambataro.

